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  4. Киченок/Остапенко – Фругвиртова/Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 октября 2022, 14:47 |
103
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Киченок/Остапенко – Фругвиртова/Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Гвадалахаре

20 октября 2022, 14:47 |
103
1
Киченок/Остапенко – Фругвиртова/Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В ночь с четверга на пятницу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

Во втором круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, сразятся против тандема Линда Фругвиртова / Кайя Канепи (Чехия / Эстония). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

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Людмила Киченок Кайя Канепи WTA Гвадалахара смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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Spectra
Надеюсь Остапенко порадует дважды(сначало вынесет рашистку Кудерметову, а потом и пару выиграет)
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