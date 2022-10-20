Киченок/Остапенко – Фругвиртова/Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

Во втором круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, сразятся против тандема Линда Фругвиртова / Кайя Канепи (Чехия / Эстония). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

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