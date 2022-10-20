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Украина
20 октября 2022, 13:59 | Обновлено 20 октября 2022, 15:45
1871
1

Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»

Министр спорта Украины – о проведении спортивных мероприятий

20 октября 2022, 13:59 | Обновлено 20 октября 2022, 15:45
1871
1
Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»
Facebook. Вадим Гутцайт

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о проведении спортивных мероприятий в Украине во время войны.

«Главная идея, которая была у нас с начала войны – сохранение спорта. Конечно, с самого начала это было трудно сделать. Но уже весной я говорил с премьер-министром, чтобы наши спортсмены, сборные принимали участие в турнирах, проводили сборы. Важно, что на сегодняшний день мы сохранили все наши спортивные команды.

У нас есть призеры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, чемпионы мира. С начала войны наши спортсмены завоевали более двух тысяч медалей. Спорт – это позитив, несущий настроение людям. В стране начался футбольный чемпионат, теперь начнется чемпионат Украины по баскетболу. Хочется, чтобы внимания к спорту после нашей победы было бы больше».

«Зрители? Главный вопрос – это безопасность. Будет ли время и возможность во время тревоги пройти всем в укрытие? Ответ очевиден. Поэтому мы приняли решение, что безопасность – это главное. Если, не дай Бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты».

«Повлияет ли перенес матча «Динамо» – «Металлист» на старт сезона в Суперлиге? Сегодня с утра была тревога. Вчера было три тревоги. Будем переносить матчи, ждать пока завершится тревога и начинать матчи. Во время тревоги будем находиться в укрытие. Если тревога будет долго – будем переносить матчи на следующий день», – сказал Гутцайт.

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Вадим Гутцайт баскетбольная Суперлига Украины Министерство молодежи и спорта
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Источник Sport.ua
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То есть, сначала таки нужны разрушения и жертвы?
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