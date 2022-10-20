Оглашены претенденты на награды премии Globe Soccer Awards

Оргкомитет ежегодной премии Globe Soccer Awards огласил имена номинантов на победу в восьми категориях по итогам 2022 года. Награждение победителей голосования состоится в Дубае 17 ноября.

Лучший игрок года по версии болельщиков в TikTok: Бензема, Куртуа, Де Брейне, Холанд, Левандовски, Месси, Роналду, Салах.

Лучший футболист года: Александер-Арнольд, Бензема, Канселу, Каземиро, Куртуа, Де Брейне, Диас, Фоден, Холанд, Аллер, Иммобиле, Винисиус Жуниор, Кейн, Киммих, Левандовски, Марез, Мане, Мбаппе, Месси, Модрич, Неймар, Нкунку, Роналду, Салах, Сон Хын Мин.

Лучшая футболистка года: Бонмати, Брайт, Бронз, Кайседо, Дебинья, Эндлер, Грэм, Хардер, Хегерберг, Эрмосо, Катото, Керр, Макарио, Мид, Мидема, Обердорф, Попп, Путельяс, Ренар, Ямила Родригес.

Лучший клуб года: «Аякс», «Аль-Хиляль», «Атлетико Паранаэнсе», «Бавария», «Бока Хуниорс», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Фламенго», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан», «Палмейрас», «ПСЖ», «Порту», «Рейнджерс», «Реал» Мадрид, «Ривер Плейт», «Рома», «Вильярреал», «Вайдад».

Лучший женский клуб года: «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Лион», «ПСЖ», «Реал» Мадрид, «Рома», «Вольфсбург».

Лучший тренер года: Анчелотти, Бомпастор, Консейсао, Эмери, Феррейра, Гаушо, Хиральдес, Гласнер, Гвардиола, Индзаги, Клопп, Моуринью, Нагельсманн, Пиоли, Почеттино, Слот, Спаллетти, Восс-Текленбург, Вигман, Хави.

Лучший молодой игрок года: Абдулла, Альварес, Беллингем, Камавинга, Консейсао, Гави, Гравенберх, Гвардиол, Леау, Мендес, Мориба, Мусиала, Осимхен, Педри, Сака, Верон, Вальверде, Витинья, Влахович, Вирц.

Лучший президент года: Халдун Аль-Мубарак («Манчестер Сити»), Пинту да Коста («Порту»), Герберт Хайнер («Бавария»), Флорентино Перес («Реал» Мадрид), Паоло Скарони («Милан»).