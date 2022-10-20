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Англия
20 октября 2022, 12:17 | Обновлено 20 октября 2022, 12:18
582
0

В Челси определились с приоритетной трансферной целью на ближайшее время

Лондонцы намерены усилить атаку

20 октября 2022, 12:17 | Обновлено 20 октября 2022, 12:18
582
0
В Челси определились с приоритетной трансферной целью на ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лондонский «Челси» определился с приоритетным для себя трансфером на ближайшее время. «Пенсионеры» хотят подписать нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Сообщается, что «синие» прекрасно понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг не является долгосрочным проектом в атаке. Также не будет в команде у Грэма Поттера бельгийца Ромелу Лукаку, который будущим летом должен будет вернуться из аренды в «Интере». Поэтому, в «Челси» и ищут нового нападающего на перспективу. 23-летний нигериец Осимхен идеально подходит под желаемые критерии.

Впрочем, руководство «Челси» понимает высокий спрос на игрока «Наполи». Исходя из этого, прорабатываются и альтернативные кандидатуры нападающих. Рассматриваются варианты с Джонатаном Дэвидом из «Лилля» и Душаном Влаховичем из «Ювентуса».

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Виктор Осимхен Челси трансферы АПЛ Ромелу Лукаку Джонатан Дэвид Душан Влахович
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Источник 90min
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