В Челси определились с приоритетной трансферной целью на ближайшее время

Лондонский «Челси» определился с приоритетным для себя трансфером на ближайшее время. «Пенсионеры» хотят подписать нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Сообщается, что «синие» прекрасно понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг не является долгосрочным проектом в атаке. Также не будет в команде у Грэма Поттера бельгийца Ромелу Лукаку, который будущим летом должен будет вернуться из аренды в «Интере». Поэтому, в «Челси» и ищут нового нападающего на перспективу. 23-летний нигериец Осимхен идеально подходит под желаемые критерии.

Впрочем, руководство «Челси» понимает высокий спрос на игрока «Наполи». Исходя из этого, прорабатываются и альтернативные кандидатуры нападающих. Рассматриваются варианты с Джонатаном Дэвидом из «Лилля» и Душаном Влаховичем из «Ювентуса».