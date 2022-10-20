Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда в Гвадалахаре
WTA
20 октября 2022, 10:16 |
140
0

Сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда в Гвадалахаре

Людмила победила, Надежда проиграла

20 октября 2022, 10:16 |
140
0
Сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинские теннисистки сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли тандем Чан Хао-Чин / Луция Градецка ( Тайвань / Чехия).

Надежда в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступили дуэту Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Гвадалахара. Первый круг

Людмила Киченок / Елена Остапенко – Чан Хао-Чин / Луция Градецка – 6:4, 6:1
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 0:6, 3:6

По теме:
Киченок / Циммерманн – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Остапенко – Чан / Градецка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре
Надежда Киченок Габриэла Дабровски Джулиана Олмос Кимберли Циммерманн Людмила Киченок Луция Градецка Алена Остапенко Чан Хао-Чин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Футбол | 19 октября 2022, 20:25 0
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров

Днепряне впервые потеряли очки, горняки догнали соперника – по 19 из 21

Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Теннис | 18 октября 2022, 15:22 5
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет

Даяна завершила борьбу в одиночном разряде на турнире во Франции

Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы
Футбол | 20.10.2022, 09:56
Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы
Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Футбол | 19.10.2022, 17:44
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Футбол | 19.10.2022, 18:52
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
18.10.2022, 17:58 45
Футбол
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 12
Футбол
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
18.10.2022, 11:11 2
Бокс
Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев
Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев
18.10.2022, 11:56 3
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
20.10.2022, 06:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности