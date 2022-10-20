Сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда в Гвадалахаре
Людмила победила, Надежда проиграла
Украинские теннисистки сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли тандем Чан Хао-Чин / Луция Градецка ( Тайвань / Чехия).
Надежда в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступили дуэту Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).
Гвадалахара. Первый круг
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Чан Хао-Чин / Луция Градецка – 6:4, 6:1
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 0:6, 3:6
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