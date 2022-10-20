Сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда в Гвадалахаре

Украинские теннисистки сестры Киченок провели стартовые матчи парного разряда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли тандем Чан Хао-Чин / Луция Градецка ( Тайвань / Чехия).

Надежда в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступили дуэту Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Гвадалахара. Первый круг

Людмила Киченок / Елена Остапенко – Чан Хао-Чин / Луция Градецка – 6:4, 6:1

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 0:6, 3:6