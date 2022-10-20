АЛИЕВ – жителям Ейска: «Это ваш Путлер вас и бомбит. Вам так и надо»
Экс-игрок «Динамо» не делит русских на плохих и хороших
Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев крайне эмоционально отреагировал на крушение самолета СУ-34 в российском Ейске.
«Ну что вы, кацаперы русские? Начинаете ныть потихоньку? Вы живете в жилых домах, бл***? Вы такого никогда не видели? Как одна прошмандовка в Ейске там начала кричать... Так получайте. Это ваш Путлер вас и бомбит. Вам так и надо, чтобы вы знали. Почему должны страдать и умирать наши маленькие детки, наши женщины невинные, наши пацаны? За что? За то, что ваш вонючий Путлер захотел взять наши земли? Нет, не получится. Вы страдайте. Чтобы вы это все ощутили и поняли, что это такое, а не молчали», – сказал Алиев.
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