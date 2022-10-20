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  4. Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала
Испания
20 октября 2022, 02:56 | Обновлено 20 октября 2022, 03:15
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Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0

20 октября 2022, 02:56 | Обновлено 20 октября 2022, 03:15
292
0
Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Куртуа и Лунин

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил Андрея Лунина, конкурента за место в воротах мадридского клуба.

Куртуа после матча написал в Твиттере: «Великолепный Лунин🔥».

Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала

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чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Эльче - Реал Тибо Куртуа
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Источник Sport.ua
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