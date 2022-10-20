Испания20 октября 2022, 02:56 | Обновлено 20 октября 2022, 03:15
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Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала
В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0
20 октября 2022, 02:56 | Обновлено 20 октября 2022, 03:15
292
0
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил Андрея Лунина, конкурента за место в воротах мадридского клуба.
Куртуа после матча написал в Твиттере: «Великолепный Лунин🔥».
Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала
Grande Luninnnnn🔥— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 19, 2022
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