В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил Андрея Лунина, конкурента за место в воротах мадридского клуба.

Куртуа после матча написал в Твиттере: «Великолепный Лунин🔥».

Великолепный Лунин! Куртуа похвалил конкурента за место в воротах Реала