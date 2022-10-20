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  4. Миколенко получил низкую оценку за матч Эвертона против Ньюкасла
Англия
20 октября 2022, 01:50 | Обновлено 20 октября 2022, 02:20
49
0

Миколенко получил низкую оценку за матч Эвертона против Ньюкасла

«Сороки» дома обыграли «ирисок» благодаря голу Мигеля Альмирона

20 октября 2022, 01:50 | Обновлено 20 октября 2022, 02:20
49
0
Миколенко получил низкую оценку за матч Эвертона против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Миколенко

19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Миколенко получил от веб-портала WhoScored одну из самых низких оценок в команде (6.1). Меньший балл получили только три игрока основы команды гостей.

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Ньюкасл – Эвертон – 1:0

Гол: Альмирон, 31

Оценки WhoScored за матч

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ньюкасл - Эвертон Ньюкасл Мигель Альмирон Виталий Миколенко WhoScored
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Источник Sport.ua
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