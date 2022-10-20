Англия20 октября 2022, 01:50 | Обновлено 20 октября 2022, 02:20
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Миколенко получил низкую оценку за матч Эвертона против Ньюкасла
«Сороки» дома обыграли «ирисок» благодаря голу Мигеля Альмирона
20 октября 2022, 01:50 | Обновлено 20 октября 2022, 02:20
49
0
19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.
«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
Миколенко получил от веб-портала WhoScored одну из самых низких оценок в команде (6.1). Меньший балл получили только три игрока основы команды гостей.
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Ньюкасл – Эвертон – 1:0
Гол: Альмирон, 31
Оценки WhoScored за матч
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