Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Лучшим игроком встречи стал обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема (оценка 8.5), забивший гол на 75-й минуте. Отлично сыграли также Родриго (8.3) и Вальверде (7.9).

Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио. «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании (28 очков), а «Эльче» занимает последнее, 20-е место (3 очка).

Ла Лига. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

Оценки WhoScored за матч