Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
После разгрома со счетом 3:0 портал WhoScored оценил игру Андрея оценкой 7.4
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.
Лучшим игроком встречи стал обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема (оценка 8.5), забивший гол на 75-й минуте. Отлично сыграли также Родриго (8.3) и Вальверде (7.9).
Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио. «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании (28 очков), а «Эльче» занимает последнее, 20-е место (3 очка).
Ла Лига. 10-й тур
Эльче – Реал – 0:3
Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.
Оценки WhoScored за матч
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