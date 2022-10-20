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Испания
20 октября 2022, 00:48 | Обновлено 20 октября 2022, 01:01
238
0

Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче

После разгрома со счетом 3:0 портал WhoScored оценил игру Андрея оценкой 7.4

20 октября 2022, 00:48 | Обновлено 20 октября 2022, 01:01
238
0
Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Лучшим игроком встречи стал обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема (оценка 8.5), забивший гол на 75-й минуте. Отлично сыграли также Родриго (8.3) и Вальверде (7.9).

Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио. «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании (28 очков), а «Эльче» занимает последнее, 20-е место (3 очка).

Ла Лига. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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