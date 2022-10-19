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  4. Киченок / Циммерманн – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 октября 2022, 19:43 |
211
0

Киченок / Циммерманн – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре

19 октября 2022, 19:43 |
211
0
Киченок / Циммерманн – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

19 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразятся против тандема Габриэла Дабровски / Джуліана Олмос (Канада / Мексика). Встреча состоится четвертым запуском. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

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Кимберли Циммерманн Надежда Киченок Габриэла Дабровски Джулиана Олмос WTA Гвадалахара смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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