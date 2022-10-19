Киченок / Циммерманн – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре
19 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразятся против тандема Габриэла Дабровски / Джуліана Олмос (Канада / Мексика). Встреча состоится четвертым запуском. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.
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