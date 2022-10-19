Киченок / Остапенко – Чан / Градецка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре
19 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, сразятся против тандема Чан Хао-Чин / Луция Градецка ( Тайвань / Чехия). Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
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