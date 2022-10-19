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WTA
19 октября 2022, 18:40 | Обновлено 19 октября 2022, 19:38
319
0

Киченок / Остапенко – Чан / Градецка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре

19 октября 2022, 18:40 | Обновлено 19 октября 2022, 19:38
319
0
Киченок / Остапенко – Чан / Градецка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

19 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, сразятся против тандема Чан Хао-Чин / Луция Градецка ( Тайвань / Чехия). Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Чан Хао-Чин Луция Градецка Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Гвадалахара смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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