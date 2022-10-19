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WTA
19 октября 2022, 18:32 | Обновлено 19 октября 2022, 18:33
287
0

Костюк / Мартинцова – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре

19 октября 2022, 18:32 | Обновлено 19 октября 2022, 18:33
287
0
Костюк / Мартинцова – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 октября украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии сразится против седьмого сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.

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Марта Костюк Тереза Мартинцова Дезире Кравчик Деми Схюрс
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Источник Sport.ua
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