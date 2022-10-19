Костюк / Мартинцова – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Гвадалахаре
19 октября украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии сразится против седьмого сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.
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