Костюк / Мартинцова – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии сразится против седьмого сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.

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