Завацкая стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) победно начала выступления на 25-тысячнике в Португалии.

В матче первого раунда украинка переиграла четвертую сеяную испанку Джессику Бузас Манейро (№223 WTA).

Лоле. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:3

Во втором круге Завацкая сыграет против Елени Христофи из Греции (№776 WTA).