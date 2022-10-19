ITF19 октября 2022, 18:01 | Обновлено 19 октября 2022, 18:12
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Завацкая стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Португалии
Катарина переиграла четвертую сеяную
19 октября 2022, 18:01 | Обновлено 19 октября 2022, 18:12
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) победно начала выступления на 25-тысячнике в Португалии.
В матче первого раунда украинка переиграла четвертую сеяную испанку Джессику Бузас Манейро (№223 WTA).
Лоле. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:3
Во втором круге Завацкая сыграет против Елени Христофи из Греции (№776 WTA).
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