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ITF
19 октября 2022, 18:01 | Обновлено 19 октября 2022, 18:12
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0

Завацкая стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Португалии

Катарина переиграла четвертую сеяную

19 октября 2022, 18:01 | Обновлено 19 октября 2022, 18:12
190
0
Завацкая стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) победно начала выступления на 25-тысячнике в Португалии.

В матче первого раунда украинка переиграла четвертую сеяную испанку Джессику Бузас Манейро (№223 WTA).

Лоле. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:3

Во втором круге Завацкая сыграет против Елени Христофи из Греции (№776 WTA).

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ITF Лоле Катарина Завацкая Джессика Бузас Манейро
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Источник Sport.ua
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