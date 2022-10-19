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Украина. Вторая лига
19 октября 2022, 17:47 | Обновлено 19 октября 2022, 17:49
232
0

Не состоялся ранее перенесенный матч Второй лиги Васт – Рубикон

Команды не начали поединок из-за воздушной тревоги

19 октября 2022, 17:47 | Обновлено 19 октября 2022, 17:49
232
0
Не состоялся ранее перенесенный матч Второй лиги Васт – Рубикон
ФК Васт

Ранее отложенная игра 6-го тура первенства Украины во Второй лиге между «Вастом» и «Рубиконом» должна была состояться сегодня, в среду 19 октября. Начать встречу команды должны были в 14:00 по киевскому времени.

Старт матча был отложен на более поздний срок из-за воздушной тревоги, которая была объявлена не только в Киевской области, а и по всей Украине. Позднее же было принято решение об отмене проведения игры сегодня, так как угроза нанесения ракетных ударов рашистами продолжалась несколько часов.

Новая дата проведения матча «Васт» – «Рубикон» будет определена ПФЛ Украины позднее.

В турнирной таблице Второй лиги «Васт» занимает 7 место, имея 4 очка после 5 игр. «Рубикон» идет на 9 позиции также с 4-мя пунктами, но после 6 матчей.

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Васт Николаев Рубикон Киев
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Источник Sport.ua
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