У Европейской Суперлиги новый генеральный директор

На пост генерального директора компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием проекта Европейской Суперлиги, приглашен Бернд Райхарт. Ранее 48-летний бизнесмен возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.

Сообщается, что в обязанности Райхарта на посту будет входить налаживание «диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки».

Как известно, на данный момент из 12 клубов, которые стояли у истоков создания Суперлиги, в проекте остаются испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».