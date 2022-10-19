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  4. У Европейской Суперлиги новый генеральный директор
Европейская Суперлига
19 октября 2022, 17:28 | Обновлено 19 октября 2022, 17:54
549
0

У Европейской Суперлиги новый генеральный директор

Участники проекта работают над его развитием

19 октября 2022, 17:28 | Обновлено 19 октября 2022, 17:54
549
0
У Европейской Суперлиги новый генеральный директор

На пост генерального директора компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием проекта Европейской Суперлиги, приглашен Бернд Райхарт. Ранее 48-летний бизнесмен возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.

Сообщается, что в обязанности Райхарта на посту будет входить налаживание «диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки».

Как известно, на данный момент из 12 клубов, которые стояли у истоков создания Суперлиги, в проекте остаются испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».

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Европейская Суперлига Бернд Райхарт генеральный директор
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Источник Yahoo Sports
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