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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 15:18 | Обновлено 19 октября 2022, 16:00
434
0

Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы

Матч 8-го тура УПЛ должен был начаться 19 октября в 15:00

19 октября 2022, 15:18 | Обновлено 19 октября 2022, 16:00
434
0
Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы
ФК Минай. Евгений Арановский

19 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Минай».

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Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Из-за воздушной тревоги старт игры откладывается на неопределенный срок.

Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы

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Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай стартовые составы Евгений Арановский
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Источник Sport.ua
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