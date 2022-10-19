Украина. Премьер лига19 октября 2022, 15:18 | Обновлено 19 октября 2022, 16:00
434
0
Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы
Матч 8-го тура УПЛ должен был начаться 19 октября в 15:00
19 октября 2022, 15:18 | Обновлено 19 октября 2022, 16:00
434
0
19 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Из-за воздушной тревоги старт игры откладывается на неопределенный срок.
Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2022, 18:58 6
Наставник Кривбасса – о поражении от «Александрии» (0:2)
Футбол | 19 октября 2022, 11:45 2
Полузащитник «Специи» пропустит больше двух месяцев
Футбол | 18.10.2022, 19:37
Футбол | 19.10.2022, 11:23
Футбол | 18.10.2022, 17:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.10.2022, 23:00 27
18.10.2022, 22:23 10
18.10.2022, 05:50 3
17.10.2022, 22:53 12
17.10.2022, 23:12 9
18.10.2022, 12:01 13
18.10.2022, 14:02 3
18.10.2022, 02:59 2