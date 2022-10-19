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  4. Возвращение в Бундеслигу не удалось. Шальке уволил тренера
Германия
19 октября 2022, 14:05 |
311
0

Возвращение в Бундеслигу не удалось. Шальке уволил тренера

Франк Крамер покидает команду

19 октября 2022, 14:05 |
311
0
Возвращение в Бундеслигу не удалось. Шальке уволил тренера
ФК Шальке

Клуб Бундеслиги «Шальке» объявил об увольнении наставника Франка Крамера. Команда проиграла четырех последних матча, а в чемпионате идет на предпоследней позиции.

В Бундеслиге этого сезона «Шальке» добыл лишь одну победу.

Команда по итогам минувшего сезона вернулась в элиту, а руководство ранее заявляло, что главной задачей будет удержаться в первой Бундеслиге.

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Источник ФК Шальке
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