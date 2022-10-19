Возвращение в Бундеслигу не удалось. Шальке уволил тренера

Клуб Бундеслиги «Шальке» объявил об увольнении наставника Франка Крамера. Команда проиграла четырех последних матча, а в чемпионате идет на предпоследней позиции.

В Бундеслиге этого сезона «Шальке» добыл лишь одну победу.

Команда по итогам минувшего сезона вернулась в элиту, а руководство ранее заявляло, что главной задачей будет удержаться в первой Бундеслиге.