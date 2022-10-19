Другие новости19 октября 2022, 13:29 | Обновлено 19 октября 2022, 13:32
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ВИДЕО. Куртуа готов играть, Чисора отказал Фьюри, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
19 октября 2022, 13:29 | Обновлено 19 октября 2022, 13:32
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1. Куртуа выздоровел и почти готов играть
2. Коваленко получил травму
3. Дерек Чисора третьем бое с Фьюри
4. Прогноз матча Ливерпуль - Вест Гэм
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