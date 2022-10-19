Испания19 октября 2022, 13:28 |
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Зинедин ЗИДАН: «Бензема - лучший форвард в истории французского футбола»
Наставник ценит нападающего
19 октября 2022, 13:28 |
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан считает Карима Бензема лучшим форвардом в истории французского футбола.
«Каждый может назвать своего лучшего форварда в истории французского футбола. Для меня это Бензема. Для кого-то другого - Платини или Папен. Но я тренировал Карима и знаю, на что он способен».
«Так или иначе, а Бензема заслуживает самой высокой оценки. Желаю ему успеха в «Реале» и сборной Франции, Карим еще на многое способен», - считает Зидан.
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