Зинедин ЗИДАН: «Бензема - лучший форвард в истории французского футбола»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан считает Карима Бензема лучшим форвардом в истории французского футбола.

«Каждый может назвать своего лучшего форварда в истории французского футбола. Для меня это Бензема. Для кого-то другого - Платини или Папен. Но я тренировал Карима и знаю, на что он способен».

«Так или иначе, а Бензема заслуживает самой высокой оценки. Желаю ему успеха в «Реале» и сборной Франции, Карим еще на многое способен», - считает Зидан.