Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка сказал, что клуб поставил перед командой задачу выйти в еврокубки. Несмотря на уход многих игроков, команда неплохо начала сезон УПЛ.

«Собрался хороший коллектив, у нас есть задачи, которые нам озвучили. Скажем, нужно попасть в еврокубки, но там уж как получится. Мы делаем все возможное, чтобы это задание выполнено».

«Уход игроков в «Днепр-1»? Это не мой вопрос, но, конечно, определенное разочарование было. У нас был отличный коллектив, но мы понимаем, что «Днепр-1» играет в еврокубках, это мотивация для многих», — сказал Рыбка.

«Металлист» с 13 очками занимает 4-е место.