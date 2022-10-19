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  4. Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 13:11 |
661
1

Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ

Хотят выйти в еврокубки

19 октября 2022, 13:11 |
661
1
Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
ФК Металлист

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка сказал, что клуб поставил перед командой задачу выйти в еврокубки. Несмотря на уход многих игроков, команда неплохо начала сезон УПЛ.

«Собрался хороший коллектив, у нас есть задачи, которые нам озвучили. Скажем, нужно попасть в еврокубки, но там уж как получится. Мы делаем все возможное, чтобы это задание выполнено».

«Уход игроков в «Днепр-1»? Это не мой вопрос, но, конечно, определенное разочарование было. У нас был отличный коллектив, но мы понимаем, что «Днепр-1» играет в еврокубках, это мотивация для многих», — сказал Рыбка.

«Металлист» с 13 очками занимает 4-е место.

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Источник Sportarena
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zelc006
Погано , що голубяни з кукана зіскочили та гру скасували...
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