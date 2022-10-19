Украина. Премьер лига19 октября 2022, 12:52 | Обновлено 19 октября 2022, 13:08
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Днепр-1 – Ингулец. Артем Довбик будет забивать. Стартовые составы
19 октября в 13:00 пройдет матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 12:52 | Обновлено 19 октября 2022, 13:08
187
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В среду, 19 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Ингулец. Артем Довбик будет забивать. Стартовые составы
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