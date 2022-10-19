В среду, 19 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Ингулец».

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Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Днепр-1 – Ингулец. Артем Довбик будет забивать. Стартовые составы