Украина. Премьер лига19 октября 2022, 12:50 | Обновлено 19 октября 2022, 12:58
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Ворскла – Рух. Скрипник ищет командную игру. Стартовые составы
19 октября в 13:00 пройдет матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 12:50 | Обновлено 19 октября 2022, 12:58
42
0
19 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» Полтава и «Рух» Львов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в с. Минай на стадионе «Минай Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ворскла – Рух. Скрипник ищет командную игру. Стартовые составы
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