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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 12:50 | Обновлено 19 октября 2022, 12:58
42
0

Ворскла – Рух. Скрипник ищет командную игру. Стартовые составы

19 октября в 13:00 пройдет матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 12:50 | Обновлено 19 октября 2022, 12:58
42
0
Ворскла – Рух. Скрипник ищет командную игру. Стартовые составы
ФК Ворскла Полтава. Виктор Скрипник

19 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» Полтава и «Рух» Львов.

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Игра проходит в с. Минай на стадионе «Минай Арена».

Ворскла – Рух. Скрипник ищет командную игру. Стартовые составы

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух стартовые составы
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Источник Sport.ua
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