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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.10.2022 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 11:59 | Обновлено 19 октября 2022, 12:05
135
0

Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 11:59 | Обновлено 19 октября 2022, 12:05
135
0
Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

19 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Минай».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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