19.10.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига19 октября 2022, 11:59 | Обновлено 19 октября 2022, 12:05
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Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 11:59 | Обновлено 19 октября 2022, 12:05
135
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19 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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