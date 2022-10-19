Второй номер Великобритании пригрозил уходом из сборной страны

32-летний Дэниел Эванс, имеющий статус второй ракетки Великобритании, заявил, что ему не нравится отсутствие вызовов из сборной страны. Теннисист, занимающий 26 место в мировом рейтинге, пригрозил уходом из сборной.

«Это чертовски раздражает. Это огорчает. Честно говоря, немного оскорбительно, что меня никогда не выбирали для участия в Кубке Дэвиса [в парном разряде].

Это сделано для парней, играющих в парном разряде. Ничего против них не имею, но мне не нужно играть в парном разряде в туре, чтобы доказать, насколько я хорош в парном разряде. Когда я это делаю, у меня обычно все в порядке. Думаю, что в смысле матчей Кубка Дэвиса нужно смотреть не только на парный рейтинг», – заявил Эванс.