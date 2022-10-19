Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей

По информации испанских СМИ, вратарь «Реала» Тибо Куртуа восстановился после травмы спины и уже проводит полноценные тренировки.

Наставник Карло Анчелотти решил поберечь основного вратаря, поэтому сегодня в матче чемпионата Испании против «Эльче» сыграет Андрей Лунин, однако Куртуа выйдет на поле в следующей игре с «Севильей».

Лунин за время травмы Куртуа уже провел 5 матчей, пропустив в них четыре гола.