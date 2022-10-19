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  4. Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей
Испания
19 октября 2022, 11:23 |
258
0

Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей

Но Андрей выйдет на поле сегодня

19 октября 2022, 11:23 |
258
0
Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, вратарь «Реала» Тибо Куртуа восстановился после травмы спины и уже проводит полноценные тренировки.

Наставник Карло Анчелотти решил поберечь основного вратаря, поэтому сегодня в матче чемпионата Испании против «Эльче» сыграет Андрей Лунин, однако Куртуа выйдет на поле в следующей игре с «Севильей».

Лунин за время травмы Куртуа уже провел 5 матчей, пропустив в них четыре гола.

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Источник Marca
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