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Молодежные турниры
19 октября 2022, 10:58 | Обновлено 19 октября 2022, 11:41
88
0

Шахтер U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 19 октября, начало в 11:00

19 октября 2022, 10:58 | Обновлено 19 октября 2022, 11:41
88
0
Шахтер U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В среду, 19 октября, в 11:00 начнется матч 8-го тура молодежного чемпионата Украины, в котором отношения выяснят команды «Шахтер» U-19 и «Колос» U-19.

Поединок состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.

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Источник Sport.ua
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