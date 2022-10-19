Шахтер U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 19 октября, в 11:00 начнется матч 8-го тура молодежного чемпионата Украины, в котором отношения выяснят команды «Шахтер» U-19 и «Колос» U-19.

Поединок состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.