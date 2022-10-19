Молодежные турниры19 октября 2022, 10:58 | Обновлено 19 октября 2022, 11:41
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Шахтер U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 19 октября, начало в 11:00
19 октября 2022, 10:58 | Обновлено 19 октября 2022, 11:41
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В среду, 19 октября, в 11:00 начнется матч 8-го тура молодежного чемпионата Украины, в котором отношения выяснят команды «Шахтер» U-19 и «Колос» U-19.
Поединок состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.
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