Салах и Марез будут работать на ЧМ-2022

Форвард сборной Египта Мохамед Салах и вингер команды Алжира Рияд Марез станут экспертами телеканала beIN Sports во время чемпионата мира 2022 года.

Как известно, сборные Салаха и Мареза не вошли в число участников мундиаля, не сумев преодолеть сито отбора. Египтяне проиграли в стыковых матчах квалификации Сенегалу, а алжирцы уступили Камеруну.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.