Чемпионат мира19 октября 2022, 10:24 | Обновлено 19 октября 2022, 10:31
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Салах и Марез будут работать на ЧМ-2022
Футболисты станут участниками мундиаля за пределами полей
19 октября 2022, 10:24 | Обновлено 19 октября 2022, 10:31
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Форвард сборной Египта Мохамед Салах и вингер команды Алжира Рияд Марез станут экспертами телеканала beIN Sports во время чемпионата мира 2022 года.
Как известно, сборные Салаха и Мареза не вошли в число участников мундиаля, не сумев преодолеть сито отбора. Египтяне проиграли в стыковых матчах квалификации Сенегалу, а алжирцы уступили Камеруну.
Напомним, чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
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