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Чемпионат мира
19 октября 2022, 10:24 | Обновлено 19 октября 2022, 10:31
558
0

Салах и Марез будут работать на ЧМ-2022

Футболисты станут участниками мундиаля за пределами полей

19 октября 2022, 10:24 | Обновлено 19 октября 2022, 10:31
558
0
Салах и Марез будут работать на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард сборной Египта Мохамед Салах и вингер команды Алжира Рияд Марез станут экспертами телеканала beIN Sports во время чемпионата мира 2022 года.

Как известно, сборные Салаха и Мареза не вошли в число участников мундиаля, не сумев преодолеть сито отбора. Египтяне проиграли в стыковых матчах квалификации Сенегалу, а алжирцы уступили Камеруну.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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ЧМ-2022 по футболу Мохамед Салах Рияд Марез
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