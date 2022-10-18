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  4. Семен ВОВЧЕНКО: «В каждой игре хочется забивать»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 21:22 |
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0

Семен ВОВЧЕНКО: «В каждой игре хочется забивать»

Защитник «Вереса» – о победной игре со «Львовом» (3:1)

18 октября 2022, 21:22 |
70
0
Семен ВОВЧЕНКО: «В каждой игре хочется забивать»
РНК Верес. Семен Вовченко

23-летний Семен Вовченко дал оценку игре 8-го тура УПЛ со «Львовом» (3:1), в которой он стал автором одного из голов ровенской команды. Кстати, гол «Львову» стал для защитника дебютным в рядах «Вереса».

«Очень положительные эмоции. Мы победили. Это была наша волевая победа. Уступали 0:1, сумели отыграться и выйти вперед.

Рад, что помог команде победить. Это очень приятно. В каждой игре хочется забивать. Сегодня наконец-то удалось это сделать. Поэтому очень радуюсь этому», – рассказал Вовченко.

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Источник ФК Верес
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