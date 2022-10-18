Семен ВОВЧЕНКО: «В каждой игре хочется забивать»

23-летний Семен Вовченко дал оценку игре 8-го тура УПЛ со «Львовом» (3:1), в которой он стал автором одного из голов ровенской команды. Кстати, гол «Львову» стал для защитника дебютным в рядах «Вереса».

«Очень положительные эмоции. Мы победили. Это была наша волевая победа. Уступали 0:1, сумели отыграться и выйти вперед.

Рад, что помог команде победить. Это очень приятно. В каждой игре хочется забивать. Сегодня наконец-то удалось это сделать. Поэтому очень радуюсь этому», – рассказал Вовченко.