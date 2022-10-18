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  4. ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
Англия
18 октября 2022, 20:20 | Обновлено 18 октября 2022, 20:33
2986
0

ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед

Коуч «Тоттенхэма» дал пресс-конференцию перед игрой против «Ман Юнайтед»

18 октября 2022, 20:20 | Обновлено 18 октября 2022, 20:33
2986
0
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

19 октября поклонников британского футбола ожидает матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Перед игрой коуч шпор Антонио Конте похвалил лидера «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче этих команд в прошлом сезоне.

ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед

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Антонио Конте Криштиану Роналду Английская Премьер-лига видео Геген Пресс пресс-конференция Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
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Источник Sport.ua
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