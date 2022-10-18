Англия18 октября 2022, 20:20 | Обновлено 18 октября 2022, 20:33
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ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
Коуч «Тоттенхэма» дал пресс-конференцию перед игрой против «Ман Юнайтед»
18 октября 2022, 20:20 | Обновлено 18 октября 2022, 20:33
2986
0
19 октября поклонников британского футбола ожидает матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Перед игрой коуч шпор Антонио Конте похвалил лидера «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче этих команд в прошлом сезоне.
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
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