19 октября поклонников британского футбола ожидает матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Перед игрой коуч шпор Антонио Конте похвалил лидера «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче этих команд в прошлом сезоне.

ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед