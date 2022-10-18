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ATP
18 октября 2022, 20:28 | Обновлено 18 октября 2022, 20:47
82
0

Крутых проиграл на старте турнира в Гамбурге

Украинец не справился с португальцем

18 октября 2022, 20:28 | Обновлено 18 октября 2022, 20:47
82
0
Крутых проиграл на старте турнира в Гамбурге
Twitter

Украинский теннисист Алексей Крутых (№247 АТР) потерпел поражение в 1/16 финала челленджера в Гамбурге. Он в трех сетах был вынужден сложить оружие перед португальцем Фредерику Феррейрой Силва, который занимает 272 место в мировом рейтинге.

Исход встречи решился в третьей партии на тай-брейке. Алексей сходу проиграл свою подачу, но тут же сделал брейк. При счете 3:4 он вновь оступился на своем мяче, что в итоге и стало решающим эпизодом борьбы.

АТР челленджер Гамбург. Хард. 1/16 финала

Фредерик Ферейра Силва (Португалия) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

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Источник Sport.ua
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