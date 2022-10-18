Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы

Бывший хавбек «Ливерпуля» Лейтон Максвелл приговорен к восьми годам тюремного заключения.

43-летний мужчина, который, будучи футболистом, защищал цвета «красных» с 1999 по 2001 год, предоставил торговцам наркотиков свой дом в качестве склада. Полиция нашла у Максвелла 60 кг кокаина и героина, а также 2,5 млн фунтов наличными.

В суде было доказано, что Лейтон выполнял функцию наркокурьера и получал 500 фунтов в месяц за услуги.

Максвелл оказался одним из восьми обвиняемых, которые в результате были приговорены в Королевском суде Кардиффа в общей сложности к 80 годам тюремного заключения.