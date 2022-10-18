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Англия
18 октября 2022, 19:50 | Обновлено 18 октября 2022, 19:53
1304
2

Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы

Роковой оказалась связь с наркоторговцами

18 октября 2022, 19:50 | Обновлено 18 октября 2022, 19:53
1304
2
Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы
Herald Wales

Бывший хавбек «Ливерпуля» Лейтон Максвелл приговорен к восьми годам тюремного заключения.

43-летний мужчина, который, будучи футболистом, защищал цвета «красных» с 1999 по 2001 год, предоставил торговцам наркотиков свой дом в качестве склада. Полиция нашла у Максвелла 60 кг кокаина и героина, а также 2,5 млн фунтов наличными.

В суде было доказано, что Лейтон выполнял функцию наркокурьера и получал 500 фунтов в месяц за услуги.

Максвелл оказался одним из восьми обвиняемых, которые в результате были приговорены в Королевском суде Кардиффа в общей сложности к 80 годам тюремного заключения.

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Источник The Sun
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Gargantua
когда фото увидел думал Риисе
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umnuy2
лошара... 500 фунтов...нашим беженцам больше платят
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