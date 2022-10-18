ФОТО. На фронте погибли двое ультрас Карпат

При выполнении боевого задания на фронте погибли известные представители карпатского фан-движения – Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав «Дрогобыч» Шийко (лідер Banderstadt ultras).

Как известно, в начале лета этого года во время артиллерийского обстрела под Бахмутом Донецкой области погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.

Полномасштабное вторжение оккупационной армии рашистов в Украину началось ранним утром 24 февраля 2022 года. Война продолжается уже 237 дней.