Украина. Премьер лига18 октября 2022, 18:37 | Обновлено 18 октября 2022, 18:48
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ФОТО. На фронте погибли двое ультрас Карпат
Жизни героев оборвались от рук рашистских оккупантов
18 октября 2022, 18:37 | Обновлено 18 октября 2022, 18:48
1587
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При выполнении боевого задания на фронте погибли известные представители карпатского фан-движения – Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав «Дрогобыч» Шийко (лідер Banderstadt ultras).
Как известно, в начале лета этого года во время артиллерийского обстрела под Бахмутом Донецкой области погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.
Полномасштабное вторжение оккупационной армии рашистов в Украину началось ранним утром 24 февраля 2022 года. Война продолжается уже 237 дней.
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