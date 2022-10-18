Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. На фронте погибли двое ультрас Карпат
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 18:37 | Обновлено 18 октября 2022, 18:48
1587
1

ФОТО. На фронте погибли двое ультрас Карпат

Жизни героев оборвались от рук рашистских оккупантов

18 октября 2022, 18:37 | Обновлено 18 октября 2022, 18:48
1587
1
ФОТО. На фронте погибли двое ультрас Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine

При выполнении боевого задания на фронте погибли известные представители карпатского фан-движения – Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав «Дрогобыч» Шийко (лідер Banderstadt ultras).

Как известно, в начале лета этого года во время артиллерийского обстрела под Бахмутом Донецкой области погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.

Полномасштабное вторжение оккупационной армии рашистов в Украину началось ранним утром 24 февраля 2022 года. Война продолжается уже 237 дней.

По теме:
Марта КОСТЮК: «Неприятно проигрывать соперницам из россии и беларуси»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «россия уничтожила 30% электростанций Украины»
Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией
российско-украинская война фанаты Карпаты Львов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве
Футбол | 18 октября 2022, 16:27 0
Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве
Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве

Обзор 8-го тура Первой лиги

ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Теннис | 18 октября 2022, 07:40 2
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре

Марта не изменяет своим принципам

Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Футбол | 18.10.2022, 12:01
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Футбол | 18.10.2022, 05:50
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Футбол | 18.10.2022, 13:11
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Царство небесне і вічна пам'ять хлопцям. Віддати життя за Україну і її народ - то велика честь і звитяга.
Ответить
+7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
16.10.2022, 21:36 31
Футбол
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.10.2022, 02:59 2
MMA
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
17.10.2022, 19:55
Футбол
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
17.10.2022, 23:12 8
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
16.10.2022, 20:20 46
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности