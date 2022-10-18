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  4. ФОТО. Днепр перед Ингульцом провел командный междусобойчик
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:41 | Обновлено 18 октября 2022, 17:46
474
0

ФОТО. Днепр перед Ингульцом провел командный междусобойчик

Команда Александра Кучера лидирует в таблице УПЛ

18 октября 2022, 17:41 | Обновлено 18 октября 2022, 17:46
474
0
ФОТО. Днепр перед Ингульцом провел командный междусобойчик
СК Днепр-1

«Днепр-1» в преддверии матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ингульцом» провел предыгровую тренировку в Ужгороде, куда прибыл на следующий день после эмоциональной игры с «Рухом» в предыдущем туре (3:2).

В предматчевом занятии подопечных Александра Кучера принимали участие все легионеры коллектива, которые вернулись в строй. Будут они в обойме команды и на предстоящую игру.

В ходе тренировки днепряне провели командную двухстронку – «белые» против «розовых». Выяснение отношения завершилось со счетом 3:2 в пользу «белых», в составе которых играл один из тренеров команды Александр Грицай.

Матч 8-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ингулец» состоится в среду, 19 октября, начало – в 13:00 по Киеву.

«Днепр-1» в таблице чемпионата Украины занимает 1 место с 18 очками. У «Ингульца» 14 позиции и 3 пункта.

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник СК Днепр-1
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