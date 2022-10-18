Вернется после ЧМ-2022. Ньюкасл потерял 70-миллионного новичка

Форвард «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак усугубил травму бедра, которую он получил еще в конце сентября. Об этом сообщают английские СМИ.

Ожидается, что Исак восстановится лишь в декабре. Это значит, что «Ньюкасл» сможет рассчитывать на 23-летнего шведа лишь после чемпионата мира в Катаре.

Летом «Ньюкасл» отдал за Исака «Реал Сосьедаду» 70 миллионов евро. После перехода форвард принял участие всего в трех матчах в составе «Сорок» и забил два гола.