Вернется после ЧМ-2022. Ньюкасл потерял 70-миллионного новичка
Александер Исак усугубил травму бедра
Форвард «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак усугубил травму бедра, которую он получил еще в конце сентября. Об этом сообщают английские СМИ.
Ожидается, что Исак восстановится лишь в декабре. Это значит, что «Ньюкасл» сможет рассчитывать на 23-летнего шведа лишь после чемпионата мира в Катаре.
Летом «Ньюкасл» отдал за Исака «Реал Сосьедаду» 70 миллионов евро. После перехода форвард принял участие всего в трех матчах в составе «Сорок» и забил два гола.
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