Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Неприятно проигрывать соперницам из россии и беларуси»
WTA
18 октября 2022, 14:51 |
497
0

Марта КОСТЮК: «Неприятно проигрывать соперницам из россии и беларуси»

Но в Мексике Марта обыграла как раз представительницу беларуси

18 октября 2022, 14:51 |
497
0
Марта КОСТЮК: «Неприятно проигрывать соперницам из россии и беларуси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила победу в первом туре турнира в Гвадалахаре, где спортсменка одолела представительницу беларуси Александру Саснович.

«Как играть с представительницами беларуси и россии? Моментами это сложно. Иногда легче. Всегда по-разному. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, не думать, кто она. Очевидно, что лучше, когда я выигрываю в этих матчах, потому что чаще я проигрываю этим игрокам. Неприятные ощущения. В общем, проигрыш – это неприятно, но конкретно в этих матчах ты всегда хочешь выиграть».

«Я чувствую ответственность, я хочу выиграть для своей страны и все такое. В общем, все нормально. Просто пытаюсь думать о других вещах», — сказала Костюк.

После матча Марта не пожала сопернице руку.

По теме:
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «россия уничтожила 30% электростанций Украины»
Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией
Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Александра Саснович российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Футбол | 17 октября 2022, 23:00 27
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022

В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту 2022 года

Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Футбол | 17 октября 2022, 19:55 0
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты

Криштиану Роналду только на 20-м месте

Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Теннис | 17.10.2022, 23:12
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 18.10.2022, 02:59
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Футбол | 18.10.2022, 12:01
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
Со мной все в порядке. Хелениус сделал заявление после медосмотра
Со мной все в порядке. Хелениус сделал заявление после медосмотра
16.10.2022, 16:59
Бокс
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
16.10.2022, 20:24 9
Футбол
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 5
Бокс
Шахтер лучше Динамо, бой Красников-Дедышин, удар по Хави от Лунина и Ко
Шахтер лучше Динамо, бой Красников-Дедышин, удар по Хави от Лунина и Ко
17.10.2022, 06:10 7
Другие виды
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
16.10.2022, 20:20 46
Футбол
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности