Марта КОСТЮК: «Неприятно проигрывать соперницам из россии и беларуси»

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила победу в первом туре турнира в Гвадалахаре, где спортсменка одолела представительницу беларуси Александру Саснович.

«Как играть с представительницами беларуси и россии? Моментами это сложно. Иногда легче. Всегда по-разному. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, не думать, кто она. Очевидно, что лучше, когда я выигрываю в этих матчах, потому что чаще я проигрываю этим игрокам. Неприятные ощущения. В общем, проигрыш – это неприятно, но конкретно в этих матчах ты всегда хочешь выиграть».

«Я чувствую ответственность, я хочу выиграть для своей страны и все такое. В общем, все нормально. Просто пытаюсь думать о других вещах», — сказала Костюк.

После матча Марта не пожала сопернице руку.