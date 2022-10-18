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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Роналду - зверь, но его уход из Реала помог мне»
Испания
18 октября 2022, 12:45 |
918
0

Карим БЕНЗЕМА: «Роналду - зверь, но его уход из Реала помог мне»

Игрок превратился в лидера команды

18 октября 2022, 12:45 |
918
0
Карим БЕНЗЕМА: «Роналду - зверь, но его уход из Реала помог мне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема уверен, что уход Криштиану Роналду из мадридской команды помог французу стать сильнее и превратиться в лидера.

«Роналду - зверь, для меня было честью играть вместе с ним. Но его уход из «Реала» помог мне, стал мотивацией делать еще больше на поле».

«У меня появилось стремление делать и показывать больше», — сказал Бензема.

В понедельник Бензема получил Золотой мяч.

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Криштиану Роналду Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник AS
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