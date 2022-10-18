Карим БЕНЗЕМА: «Роналду - зверь, но его уход из Реала помог мне»

Форвард «Реала» Карим Бензема уверен, что уход Криштиану Роналду из мадридской команды помог французу стать сильнее и превратиться в лидера.

«Роналду - зверь, для меня было честью играть вместе с ним. Но его уход из «Реала» помог мне, стал мотивацией делать еще больше на поле».

«У меня появилось стремление делать и показывать больше», — сказал Бензема.

В понедельник Бензема получил Золотой мяч.