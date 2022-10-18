Испания18 октября 2022, 12:45 |
918
0
Карим БЕНЗЕМА: «Роналду - зверь, но его уход из Реала помог мне»
Игрок превратился в лидера команды
18 октября 2022, 12:45 |
918
0
Форвард «Реала» Карим Бензема уверен, что уход Криштиану Роналду из мадридской команды помог французу стать сильнее и превратиться в лидера.
«Роналду - зверь, для меня было честью играть вместе с ним. Но его уход из «Реала» помог мне, стал мотивацией делать еще больше на поле».
«У меня появилось стремление делать и показывать больше», — сказал Бензема.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2022, 11:04 0
У каждого клуба свои причины и обстоятельства…
Футбол | 18 октября 2022, 12:01 7
У иностранного журналиста нет сомнений в том, что цена на украинца растет
Футбол | 17.10.2022, 23:59
Футбол | 17.10.2022, 15:14
Теннис | 18.10.2022, 07:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2022, 20:20 46
16.10.2022, 21:36 30
16.10.2022, 19:26 1
16.10.2022, 10:57 7
16.10.2022, 08:56 2
16.10.2022, 20:24 9
16.10.2022, 08:22
17.10.2022, 22:53 7