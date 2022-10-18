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  4. Львов – Верес. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 12:10 |
168
0

Львов – Верес. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00 по Киеву

18 октября 2022, 12:10 |
168
0
Львов – Верес. Известны стартовые составы команд
НК Верес

18 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Львов» и «Верес».

Стартовые составы команд:

«Львов»: Герета, Добрянский, Холод, Товарницкий, Роман, Пидгурский, Федор, Квасница, Рогачев, Столярчук, Теслюк.

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Сергийчук, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик.

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Источник Sport.ua
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