Украина. Премьер лига18 октября 2022, 12:10 |
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Львов – Верес. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00 по Киеву
18 октября 2022, 12:10 |
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18 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Львов» и «Верес».
Стартовые составы команд:
«Львов»: Герета, Добрянский, Холод, Товарницкий, Роман, Пидгурский, Федор, Квасница, Рогачев, Столярчук, Теслюк.
«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Сергийчук, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик.
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