Львов – Верес. Известны стартовые составы команд

18 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Львов» и «Верес».

Стартовые составы команд:

«Львов»: Герета, Добрянский, Холод, Товарницкий, Роман, Пидгурский, Федор, Квасница, Рогачев, Столярчук, Теслюк.

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Сергийчук, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик.