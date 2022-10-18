Тони КРООС: «Поздравляю Реал с 3-м местом в рейтинге лучших команд мира»

Хавбек «Реала» Тони Кроос явно удивлен тому, что мадридцы в рейтинге лучших команд сезона, который озвучили во время вручения Золотого мяча, уступили «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

«Хорошо иметь в составе своей команды лучшего игрока и лучшего вратаря мира. Поздравляю Карима Бензема и Тибо Куртуа с заслуженными наградами».

«И поздравляю «Реал» с 3-м местом в списке лучших команд. «Реал» доволен?», — спрашивает Кроос.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.