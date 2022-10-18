Испания18 октября 2022, 12:05 | Обновлено 18 октября 2022, 12:39
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Тони КРООС: «Поздравляю Реал с 3-м местом в рейтинге лучших команд мира»
Кроос не очень понял, почему его команда только третья
18 октября 2022, 12:05 | Обновлено 18 октября 2022, 12:39
641
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Хавбек «Реала» Тони Кроос явно удивлен тому, что мадридцы в рейтинге лучших команд сезона, который озвучили во время вручения Золотого мяча, уступили «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».
«Хорошо иметь в составе своей команды лучшего игрока и лучшего вратаря мира. Поздравляю Карима Бензема и Тибо Куртуа с заслуженными наградами».
«И поздравляю «Реал» с 3-м местом в списке лучших команд. «Реал» доволен?», — спрашивает Кроос.
«Реал» в минувшем сезоне выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.
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