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  4. Тони КРООС: «Поздравляю Реал с 3-м местом в рейтинге лучших команд мира»
Испания
18 октября 2022, 12:05 | Обновлено 18 октября 2022, 12:39
641
0

Тони КРООС: «Поздравляю Реал с 3-м местом в рейтинге лучших команд мира»

Кроос не очень понял, почему его команда только третья

18 октября 2022, 12:05 | Обновлено 18 октября 2022, 12:39
641
0
Тони КРООС: «Поздравляю Реал с 3-м местом в рейтинге лучших команд мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Тони Кроос явно удивлен тому, что мадридцы в рейтинге лучших команд сезона, который озвучили во время вручения Золотого мяча, уступили «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

«Хорошо иметь в составе своей команды лучшего игрока и лучшего вратаря мира. Поздравляю Карима Бензема и Тибо Куртуа с заслуженными наградами».

«И поздравляю «Реал» с 3-м местом в списке лучших команд. «Реал» доволен?», — спрашивает Кроос.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид Тони Кроос Золотой мяч Тибо Куртуа Карим Бензема
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Источник Marca
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