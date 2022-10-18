Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 октября 2022, 11:24 | Обновлено 18 октября 2022, 11:26
485
0

Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Гвадалахаре

18 октября 2022, 11:24 | Обновлено 18 октября 2022, 11:26
485
0
Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом круге украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№6 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Марта Костюк смотреть онлайн WTA Гвадалахара Мария Саккари
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Футбол | 17 октября 2022, 12:59 7
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным

Решение будет принимать вратарь

ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
Футбол | 17 октября 2022, 22:53 7
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022

Легендарный форвард напомнил о войне в Украине

ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
Теннис | 17.10.2022, 21:28
ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 18.10.2022, 02:59
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Футбол | 18.10.2022, 12:01
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
17.10.2022, 23:00 23
Футбол
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 5
Бокс
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
16.10.2022, 14:14 3
Теннис
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 11
Футбол
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
17.10.2022, 11:14 1
Бокс
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности