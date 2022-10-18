Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Гвадалахаре
18 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом круге украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№6 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.
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