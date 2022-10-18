Карим БЕНЗЕМА: ­«Получил Золотой мяч, а теперь хочу выиграть ЧМ-2022»

Форвард «Реала» Карим Бензема, который получил Золотой мяч, надеется, что в декабре ему удастся выиграть чемпионат мира в составе сборной Франции.

«Надеялся выиграть Золотой мяч, думал об этом. Говорил, что могу быть лидером, ведь играю в лучшей команде мира. У меня много амбиций, и теперь я получил Золотой мяч, но, например, еще не выигрывал чемпионат мира со сборной Франции».

«Это мечту еще нужно реализовать. Хочу поехать на ЧМ и сделать все, чтобы выиграть», — сказал Бензема.