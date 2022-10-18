Наши и не только. 7 команд, которые играют в еврокубках на чужих стадионах

Полномасштабная фаза российско-украинской войны, которая началась с 24 февраля нынешнего года, вынудила отечественный футбол сперва уйти на паузу, а затем, когда соревновательный процесс уже в рамках нового сезона был возобновлен, - искать варианты с проведением номинально домашних матчей в еврокубках за пределами страны. К счастью, на стороне Украины находится все цивилизованное сообщество, а потому украинским полпредам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций удалось достаточно оперативно решить все ключевые организационные моменты.

Впрочем, отнюдь не только украинские команды в сезоне-2022/23 играют за пределами своих родных арен в европейских кубках. Всего таковых «изгнанников» нынче семеро…

Шахтер

Родной стадион: «Донбасс Арена» (Донецк, Украина)

Играет в ЛЧ на: «Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава, Польша)

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще в 2014 году из-за первых проявлений российской военной агрессии по отношению к суверенной Украине донецкому «Шахтеру» пришлось покинуть родной город, а вместе с ним – родные стадион и базу. С тех пор 52-тысячная «Донбасс Арена» остается бесхозной и не имеет возможности принимать футбольные матчи, в том числе и наивысшего уровня, а «горняки» вынуждены проводить номинально домашние поединки на других аренах.

До февральского полномасштабного вторжения российской армии «Шахтер» играл в еврокубках сперва на «Арене Львов», а затем – на столичном НСК «Олимпийский». Увы, но и эти арены в сезоне-2022/23 оказались небезопасными, из-за чего УЕФА не мог разрешить «горнякам» принимать своих соперников на территории Украины.

В этой связи «Шахтер» домашние матчи в Лиге чемпионов проводит на «Стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского», который находится в Варшаве. В частности, пока на этой арене «горняки» провели только один поединок – против «Селтика», который завершился результативной ничьей 1:1. Стоит отмечать, что «Шахтер» является единственной командой основной сетки Лиги чемпионов, которая домашние матчи проводит не на своем стадионе…

Динамо

Родной стадион: «Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского» (Киев, Украина), НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

Играет в ЛЕ на: «Стадион Краковии имени Юзефа Пилсудского» (Краков, Польша)

В отличие от «Шахтера», «Динамо» и после начала войны на Донбассе в 2014 году имело возможность проводить домашние поединки в рамках еврокубков в родном городе. Все изменилось в феврале 2022-го, когда вражеская орда поползла на столицу, оккупировав на незначительное время часть Киевской области и сопредельных регионов. Несмотря на то, что ВСУ задолго до начала нового еврокубкового сезона удалось выбить оккупантов с территории Киевщины, УЕФА не разрешил проводить украинским клубам домашние поединки в своей стране, из-за чего «бело-синие», как и «Шахтер», договорились с поляками.

На «Стадионе Краковии» киевляне к настоящему моменту сыграли только один домашний матч в рамках групповой стадии Лиги Европы – во втором туре против кипрского АЕКа из Ларнаки. Та игра стала полным разочарованием для поклонников «бело-синих» и всех болельщиков украинского футбола – «Динамо» уступило со счетом 0:1, при том, что больше владело мячом (62%) и чаще било по воротам (10:8).

Будем надеяться, что следующие номинально домашние еврокубковые поединки для «Динамо» в Кракове окажутся куда более успешными.

Днепр-1

Родной стадион: «Днепр-Арена» (Днепр, Украина)

Играет в ЛК на: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Днепр-1», который был основан лишь в марте 2017 года, является абсолютным дебютантом еврокубков. Увы, как и в случае с «Динамо» и «Шахтером», эта команда ныне не имеет возможность проводить домашние поединки на родном стадионе, которым является весьма функциональная и современная «Днепр-Арена». Причина все так же – российско-украинская война…

Свои домашние поединки «спортклубовцы» в еврокубках вынуждены проводить в словацком Кошице на местной «Кошицкой футбольной арене». Пока «Днепр-1» не может похвастаться большой поддержкой болельщиков на трибунах этого стадиона, да и дебютные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций подопечные Кучера на номинально домашней арене проиграли – АЕКу из Ларнаки (1:2) и нидерландскому АЗ (0:1), соответственно.

Хочется верить, что «Днепру-1» удастся сыграть в Кошице и матчи плей-офф стадии Лиги конференций следующей весной, а уже в новом сезоне принимать соперников на родной «Днепр-Арене»…

Шериф

Родной стадион: СК «Шериф» (Тирасполь, Молдова)

Играет в ЛЕ на: стадион «Зимбру» (Кишинев, Молдова)

Тираспольский «Шериф» является самым богатым и самым титулованным клубом чемпионата Молдовы, что позволяет ему от года к году без особых проблем участвовать в квалификационных раундах различных еврокубков, а в минувшем сезоне даже дебютировать на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда тогда еще под руководством украинца Юрия Вернидуба сотворила ряд сенсаций, обыграв в Тирасполе сперва «Шахтер» (2:0), а затем в Мадриде – «Реал» (2:1).

Однако перед началом нынешнего еврокубкового сезона УЕФА запретил «Шерифу» проводить домашние поединки на поле одноименного спортивного комплекса в Тирасполе. Такое решение было принято в связи с широкомасштабной военной эскалацией, которая привела к вторжению российской армии на территорию Украины. УЕФА, ознакомившись и приняв во внимание выводы, сделанные агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, а также оценив нестабильную ситуацию в Приднестровье, не увидел твердых гарантий безопасности для гостей «Шерифа», позволив тому проводить домашние матчи в столице Молдовы Кишиневе.

Стоит отметить, что на территории Приднестровья находится 14-я гвардейская общевойсковая армия рф, штатная численность которой составляет порядка 6,5 тысяч человек.

Юнион Сен-Жилуаз

Родной стадион: стадион «Жозеф Марьен» (Брюссель, Бельгия)

Играет в ЛЕ на: стадион «Ден Дреф» (Левен, Бельгия)

Бельгийский клуб «Юнион Сен-Жилуаз», чья история берет начало с 1897 года, в минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии финишировал на второй строчке, что позволило ему пробиться в еврокубки, сыграв в квалификации Лиги чемпионов. Здесь уже на стадии третьего раунда преградой для «королевского клуба» стал шотландский «Рейнджерс» (2:0, 0:3), вылет от которого ознаменовал переход «Юниона» в групповой турнир Лиги Европы.

Стоит отметить, что и домашний матч в квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс», и все поединки групповой стадии Лиги Европы «Юнион Сен-Жилуаз» провел и будет проводить на стадионе «Ден Дреф» в Левене, а не на родном стадионе «Жозеф Марьен» в Брюсселе, где «королевский клуб» традиционно принимает оппонентов в рамках внутренних соревнований.

Такое решение было принято УЕФА и боссами «Юнион Сен-Жилуаз» в связи с тем, что арена «Жозеф Марьен» не соответствует критериям, выдвигаемым к стадионам для организации еврокубковых матчей. В частности, сооружение в Брюсселе, пусть и способно вместить минимально необходимое количество зрителей на трибунах (8000), но по ряду инфраструктурных аспектов не удовлетворило комиссию из УЕФА. Поэтому «Юнион Сен-Жилуаз» принимает своих соперников в Левене на стадионе «Ден Дреф». Интересно, что эта бельгийская команда до начала нынешнего сезона не провела ни одного европейского матча с 7 октября 1964 года. Тогда «Юнион» в первом раунде Кубка ярмарок сыграл против «Ювентуса», уступив в обоих матчах туринцам с одинаковым счетом – 0:1.

Балкани

Родной стадион: «Городской стадион Сува-Река» (Сува-Река, Косово/Сербия)

Играет в ЛК на: стадион «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово/Сербия)

Чемпион частично признанной Республики Косово (напомним, Украина не признает независимости этого государства от Сербии) «Балкани» нынешний еврокубковый сезон начинал с квалификации Лиги чемпионов, где сразу же вылетел от «Жальгириса». Перейдя в Лигу конференций, «Балкани» сумел пройти сразу три раунда квалификации, что и позволило команде оказаться в групповой стадии третьего по статусу еврокубка.

Впрочем, УЕФА сразу же дал понять, что «Балкани» не сможет играть домашние поединки на родном для этого коллектива «Городском стадионе Сува-Река», так как последний категорически не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению еврокубковых матчей. Если бы такого ограничения не существовало, то родная арена «Балкани», вмещающая всего 1500 зрителей, была бы самой маленькой из всех представленных в нынешнем еврокубковом сезоне.

Единственной ареной на территории Косово, которая по своим инфраструктурным особенностям способна принимать матчи еврокубков является стадион «Фадиль Вокри» в Приштине. Этот стадион является домашним для команды «Приштина», и вмещает 16000 зрителей. На его поле «Балкани» в первом матче групповой стадии Лиги конференций смог сыграть вничью с румынским «Клужем» (1:1), при том, что гостям посчастливилось отыграться лишь в компенсированное к поединку время.

Вильярреал

Родной стадион: «Эстадио де ла Серамика» (Вильярреал, Испания)

Играет в ЛК на: «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания)

«Вильярреал» является достаточно опытным еврокубковым бойцом, причем в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «желтая субмарина» добиралась до полуфинала, а в сезоне-2020/21 становилась победителем Лиги Европы. Однако в текущем сезоне все свои домашние матчи, как на внутренней арене, так и на международной, «Вильярреал» проводит не на родном «Эстадио де ла Серамика».

Все дело в том, что «Эстадио де ла Серамика» с конца минувшего сезона пребывает на реконструкции, в связи с чем «Вильярреал» договорился с «Леванте» о проведении своих домашних поединков на арене «лягушек» - «Сьюдад де Валенсия», которая расположена на расстоянии 64 километра. Временный переезд был согласован как с Ла Лигой, так и с УЕФА, из-за чего у «желтой субмарины» не возникает никаких организационных проблем с использованием другой арены.

Отметим, что реконструкция «Эстадио де ла Серамика» ориентировочно продлится до конца нынешнего года. Несколько дней назад президент «Вильярреала» Фернандо Роч Альфонсо заявил, что клуб планирует вернуться на родную арену 31 декабря. Именно на этот день у «Вильярреала» запланирован домашний поединок в рамках 15-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Что правда, пока непонятно, сможет ли «желтая субмарина» принимать в следующем году на домашней арене матчи плей-офф Лиги конференций, если туда квалифицируется, так как весной на «Эстадио де ла Серамика» планируется завершить отдельные виды внутренних работ, и неизвестно, как к подобному отнесутся уже на уровне УЕФА.