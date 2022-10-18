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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 10:42 |
142
0

Известны судейские назначения 8-го тура УПЛ

На матче «Ворскла» – «Рух» будет работать система VAR

18 октября 2022, 10:42 |
142
0
Известны судейские назначения 8-го тура УПЛ
УПЛ. Анастасия Романюк

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

8-й тур

18 октября

13.00. «Львов» – «Верес». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
15.00. «Черноморец» – «Заря». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.).
15.00. «Александрия» – «Кривбасс». Александрия. КСК «НИКО». Арбитр – Владимир Новохатний (Киев).

19 октября

13.00. «Днепр-1» – «Ингулец». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Шандор (Львов).
13.00. «Ворскла» – «Рух». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков).

15.00. «Металлист 1925» – «Минай». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Евгений Арановский (Киев).
17.00. «Шахтер» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

20 октября

17.00. «Динамо» – «Металлист». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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