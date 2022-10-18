Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен тем, что в финальном рейтинге на Золотой мяч занял лишь 7-е место. Бельгиец аргументирует свою позицию тем, что значительно помог мадридцам в победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов минувшего сезона.

«Вратарю невозможно получить Золотой мяч. Выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты только 7-й в общем рейтинге».

«Я не говорю, что должен был выиграть ЗМ, но мог хотя бы находиться в топ-3 после минувшего сезона. Не знаю, может ли вратарь сделать больше, чем я сделал в прошлом сезоне».

«Они хотя бы придумали трофей лучшему вратарю», — сказал Куртуа.

Золотой мяч выиграл партнер Куртуа - форвард Карим Бензема.