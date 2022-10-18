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Испания
18 октября 2022, 10:30 | Обновлено 18 октября 2022, 10:32
1092
0

Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших

Кипер «Реала» надеялся, что будет выше

18 октября 2022, 10:30 | Обновлено 18 октября 2022, 10:32
1092
0
Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен тем, что в финальном рейтинге на Золотой мяч занял лишь 7-е место. Бельгиец аргументирует свою позицию тем, что значительно помог мадридцам в победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов минувшего сезона.

«Вратарю невозможно получить Золотой мяч. Выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты только 7-й в общем рейтинге».

«Я не говорю, что должен был выиграть ЗМ, но мог хотя бы находиться в топ-3 после минувшего сезона. Не знаю, может ли вратарь сделать больше, чем я сделал в прошлом сезоне».

«Они хотя бы придумали трофей лучшему вратарю», — сказал Куртуа.

Золотой мяч выиграл партнер Куртуа - форвард Карим Бензема.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Золотой мяч
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