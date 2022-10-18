Жеребьевка Евро-2023 U-21. Соперники для Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 октября в 19:00 церемонию жеребьевки в румынском Бухаресте
18 октября в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 U-21.
В жеребьевке финального турнира Евро-2023 U-21 примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.
16 команды будут разделены на 4 группы по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.
В целях планирования матчей принимающим ассоциациям (Грузия и Румыния) отводятся позиции A1 и B1 соответственно. Для посева определены 4 корзины в соответствии с их положением в рейтинге национальных сборных УЕФА до 21 года.
Порядок жеребьевки. Процесс начнется с корзины 4, откуда выбирается команда и назначается в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить положение жеребьевки команды в группе, мяч вынимается из соответствующей чаши, например, Группа C, чтобы определить положение в группе (C1, C2, C3 или C4).
Вытягивается следующий шар, который попадает в следующую доступную группу. Снова из соответствующей чаши, содержащей групповые позиции, вытягивается шар; та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 4 не получит место в рассматриваемой группе. Как только корзина 4 опустеет, жеребьевка продолжается с корзиной 3, затем с корзиной 2 и завершается корзиной 1.
Грузия назначена на позицию A1, а Румыния назначена на позицию B1. Таким образом, при выборе этих команд из соответствующих корзин группы A и B недоступны для других команд в соответствующих корзинах.
Стадионы Евро-2023 U-21
Грузия
- Батуми, Арена Батуми: 3 игры группы С, полуфинал, финал
- Кутаиси, стадион Рамаз Шенгелия: 3 игры группы С, четвертьфинал
- Тбилиси, стадион Михаил Месхи: 3 игры группы А, четвертьфинал
- Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе: 3 игры группы А (с участием Грузии)
Румыния
- Бухарест, стадион Джулешти: 3 игры группы B, четвертьфинал
- Бухарест, стадион Стяуа: 3 игры группы B (с участием Румынии), полуфинал
- Клуж-Напока, стадион ЧФР Клуж: 3 игры группы D
- Клуж-Напока, Клуж Арена: 3 игры группы D, четвертьфинал
Расписание матчей Евро-2023 U21
- Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня
- Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня
- Четвертьфиналы: 1 и 2 июля
- Полуфиналы: 5 июля
- Финал: 8 июля
Корзины посева Евро-2023 U21
Корзина 1
- Испания (коэффициент 41,837)
- Португалия (40,130)
- Германия (обладатели титула, 39,668)
- Франция (37,887)
Корзина 2
- Нидерланды (36,626)
- Англия (35,798)
- Италия (35,244)
- Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)
Корзина 3
- Хорватия (31,945)
- Швейцария (31,744)
- Бельгия (31,550)
- Чехия (30,455)
Корзина 4
- Украина (29,362)
- Норвегия (27,872)
- Израиль (25,732)
- Грузия (хозяева, позиция А1, 24,442)
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