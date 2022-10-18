Жеребьевка Евро-2023 U-21. Соперники для Украины. Смотреть онлайн. LIVE

18 октября в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 U-21.

В жеребьевке финального турнира Евро-2023 U-21 примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

16 команды будут разделены на 4 группы по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.

В целях планирования матчей принимающим ассоциациям (Грузия и Румыния) отводятся позиции A1 и B1 соответственно. Для посева определены 4 корзины в соответствии с их положением в рейтинге национальных сборных УЕФА до 21 года.

Порядок жеребьевки. Процесс начнется с корзины 4, откуда выбирается команда и назначается в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить положение жеребьевки команды в группе, мяч вынимается из соответствующей чаши, например, Группа C, чтобы определить положение в группе (C1, C2, C3 или C4).

Вытягивается следующий шар, который попадает в следующую доступную группу. Снова из соответствующей чаши, содержащей групповые позиции, вытягивается шар; та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 4 не получит место в рассматриваемой группе. Как только корзина 4 опустеет, жеребьевка продолжается с корзиной 3, затем с корзиной 2 и завершается корзиной 1.

Грузия назначена на позицию A1, а Румыния назначена на позицию B1. Таким образом, при выборе этих команд из соответствующих корзин группы A и B недоступны для других команд в соответствующих корзинах.

Стадионы Евро-2023 U-21

Грузия

Батуми, Арена Батуми: 3 игры группы С, полуфинал, финал

Кутаиси, стадион Рамаз Шенгелия: 3 игры группы С, четвертьфинал

Тбилиси, стадион Михаил Месхи: 3 игры группы А, четвертьфинал

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе: 3 игры группы А (с участием Грузии)

Румыния

Бухарест, стадион Джулешти: 3 игры группы B, четвертьфинал

Бухарест, стадион Стяуа: 3 игры группы B (с участием Румынии), полуфинал

Клуж-Напока, стадион ЧФР Клуж: 3 игры группы D

Клуж-Напока, Клуж Арена: 3 игры группы D, четвертьфинал

Расписание матчей Евро-2023 U21

Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня

Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня

Четвертьфиналы: 1 и 2 июля

Полуфиналы: 5 июля

Финал: 8 июля

Корзины посева Евро-2023 U21

Корзина 1

Испания (коэффициент 41,837)

Испания (коэффициент 41,837) Португалия (40,130)

Португалия (40,130) Германия (обладатели титула, 39,668)

Германия (обладатели титула, 39,668) Франция (37,887)

Корзина 2

Нидерланды (36,626)

Нидерланды (36,626) Англия (35,798)

Англия (35,798) Италия (35,244)

Италия (35,244) Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)

Корзина 3

Хорватия (31,945)

Хорватия (31,945) Швейцария (31,744)

Швейцария (31,744) Бельгия (31,550)

Бельгия (31,550) Чехия (30,455)

Корзина 4