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Молодежные турниры
18 октября 2022, 06:35 | Обновлено 18 октября 2022, 06:58
602
0

Жеребьевка Евро-2023 U-21. Соперники для Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 октября в 19:00 церемонию жеребьевки в румынском Бухаресте

18 октября 2022, 06:35 | Обновлено 18 октября 2022, 06:58
602
0
Жеребьевка Евро-2023 U-21. Соперники для Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 U-21.

В жеребьевке финального турнира Евро-2023 U-21 примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

16 команды будут разделены на 4 группы по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.

В целях планирования матчей принимающим ассоциациям (Грузия и Румыния) отводятся позиции A1 и B1 соответственно. Для посева определены 4 корзины в соответствии с их положением в рейтинге национальных сборных УЕФА до 21 года.

Порядок жеребьевки. Процесс начнется с корзины 4, откуда выбирается команда и назначается в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить положение жеребьевки команды в группе, мяч вынимается из соответствующей чаши, например, Группа C, чтобы определить положение в группе (C1, C2, C3 или C4).

Вытягивается следующий шар, который попадает в следующую доступную группу. Снова из соответствующей чаши, содержащей групповые позиции, вытягивается шар; та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 4 не получит место в рассматриваемой группе. Как только корзина 4 опустеет, жеребьевка продолжается с корзиной 3, затем с корзиной 2 и завершается корзиной 1.

Грузия назначена на позицию A1, а Румыния назначена на позицию B1. Таким образом, при выборе этих команд из соответствующих корзин группы A и B недоступны для других команд в соответствующих корзинах.

Стадионы Евро-2023 U-21

Грузия

  • Батуми, Арена Батуми: 3 игры группы С, полуфинал, финал
  • Кутаиси, стадион Рамаз Шенгелия: 3 игры группы С, четвертьфинал
  • Тбилиси, стадион Михаил Месхи: 3 игры группы А, четвертьфинал
  • Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе: 3 игры группы А (с участием Грузии)

Румыния

  • Бухарест, стадион Джулешти: 3 игры группы B, четвертьфинал
  • Бухарест, стадион Стяуа: 3 игры группы B (с участием Румынии), полуфинал
  • Клуж-Напока, стадион ЧФР Клуж: 3 игры группы D
  • Клуж-Напока, Клуж Арена: 3 игры группы D, четвертьфинал

Расписание матчей Евро-2023 U21

  • Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня
  • Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня
  • Четвертьфиналы: 1 и 2 июля
  • Полуфиналы: 5 июля
  • Финал: 8 июля

Корзины посева Евро-2023 U21

Корзина 1

  • Испания (коэффициент 41,837)
  • Португалия (40,130)
  • Германия (обладатели титула, 39,668)
  • Франция (37,887)

Корзина 2

  • Нидерланды (36,626)
  • Англия (35,798)
  • Италия (35,244)
  • Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)

Корзина 3

  • Хорватия (31,945)
  • Швейцария (31,744)
  • Бельгия (31,550)
  • Чехия (30,455)

Корзина 4

  • Украина (29,362)
  • Норвегия (27,872)
  • Израиль (25,732)
  • Грузия (хозяева, позиция А1, 24,442)

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Евро-2023 U-21 жеребьевка смотреть онлайн сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань
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Источник Sport.ua
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