Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и немного изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 23 гола (34,5 очка). Правда чемпионат Норвегии близок к финишу (осталось 4 тура), поскольку проводится по системе весна-осень.

Второе место занимает феноменальный норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 15 голов в АПЛ за «Ман Сити» (30 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 18.10.2022