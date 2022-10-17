ATP17 октября 2022, 23:10 | Обновлено 17 октября 2022, 23:44
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Вильнюс. Марченко стартовал с победы
Украинец обыграл Мирзу Башича
17 октября 2022, 23:10 | Обновлено 17 октября 2022, 23:44
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Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке хардового турнира в помещении серии ATP Challenger в столице Литвы, Вильнюсе.
В первом раунде Марченко в двух сетах обыграл боснийца Мирзу Башича. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
1-й раунд
Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 2:6
Во втором раунде Марченко может встретиться с первым сеяным чехом Томашем Махачем, если он обыграет норвежца Виктора Дурасовича.
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