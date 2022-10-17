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ATP
17 октября 2022, 23:10 | Обновлено 17 октября 2022, 23:44
118
0

Вильнюс. Марченко стартовал с победы

Украинец обыграл Мирзу Башича

17 октября 2022, 23:10 | Обновлено 17 октября 2022, 23:44
118
0
Вильнюс. Марченко стартовал с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке хардового турнира в помещении серии ATP Challenger в столице Литвы, Вильнюсе.

В первом раунде Марченко в двух сетах обыграл боснийца Мирзу Башича. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

1-й раунд

Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 2:6

Во втором раунде Марченко может встретиться с первым сеяным чехом Томашем Махачем, если он обыграет норвежца Виктора Дурасовича.

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Илья Марченко Мирза Башич ATP Вильнюс Томаш Махач Виктор Дурасович
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Источник Sport.ua
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