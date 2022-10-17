Вильнюс. Марченко стартовал с победы

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке хардового турнира в помещении серии ATP Challenger в столице Литвы, Вильнюсе.

В первом раунде Марченко в двух сетах обыграл боснийца Мирзу Башича. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

1-й раунд

Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 2:6

Во втором раунде Марченко может встретиться с первым сеяным чехом Томашем Махачем, если он обыграет норвежца Виктора Дурасовича.