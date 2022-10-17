Щенсны может вернуться в английскую Премьер-лигу

К голкиперу итальянского «Ювентуса» Войцеху Щенсны есть интерес в чемпионате Англии. Сообщается, что за 32-летним поляком внимательно следит «Ньюкасл».

«Сороки» якобы намерены предложить вратарю сборной Польши контракт будущим летом 2023 года. Туринцы, в свою очередь, согласятся отпустить Щенсны за год до истечения его нынешнего контракта.

Войцех Щенсны стал игроком «Ювентуса» летом 2017 года. Ранее в Италии поляк играл за «Рому», а до этого с 2005 по 2017 год он был голкипером лондонского «Арсенала», в составе которого выиграл три трофея.