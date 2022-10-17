Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Щенсны может вернуться в английскую Премьер-лигу
Италия
17 октября 2022, 18:02 | Обновлено 17 октября 2022, 18:05
61
0

Щенсны может вернуться в английскую Премьер-лигу

Поляк может принять новый вызов

17 октября 2022, 18:02 | Обновлено 17 октября 2022, 18:05
61
0
Щенсны может вернуться в английскую Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

К голкиперу итальянского «Ювентуса» Войцеху Щенсны есть интерес в чемпионате Англии. Сообщается, что за 32-летним поляком внимательно следит «Ньюкасл».

«Сороки» якобы намерены предложить вратарю сборной Польши контракт будущим летом 2023 года. Туринцы, в свою очередь, согласятся отпустить Щенсны за год до истечения его нынешнего контракта.

Войцех Щенсны стал игроком «Ювентуса» летом 2017 года. Ранее в Италии поляк играл за «Рому», а до этого с 2005 по 2017 год он был голкипером лондонского «Арсенала», в составе которого выиграл три трофея.

По теме:
Главный тренер Ньюкасла: «Роналду? Он нам не нужен»
АПЛ. Ничья Ман Юнайтед и Ньюкасла, победа Челси
Ньюкасл хочет улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает Реал
Войцех Щенсны Ньюкасл трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calciomercato.it
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 октября 2022, 19:39 0
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча

Эль Класико в девятом туре Ла Лиги

ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
Футбол | 17 октября 2022, 10:39 6
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо

Михаил быстро восстановил преимущество своей команды в важном матче

ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 17.10.2022, 13:39
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Футбол | 16.10.2022, 18:54
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Теннис | 17.10.2022, 10:35
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
16.10.2022, 11:07 1
Футбол
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 10
Футбол
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
16.10.2022, 15:12 5
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
16.10.2022, 08:22
Бокс
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 5
Бокс
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
16.10.2022, 14:14 2
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
16.10.2022, 20:20 45
Футбол
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
16.10.2022, 07:35 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности