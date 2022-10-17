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  4. Setanta Sports: «Продолжаем транслировать матчи УПЛ как обычно»
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 17:26 | Обновлено 17 октября 2022, 17:32
1160
8

Setanta Sports: «Продолжаем транслировать матчи УПЛ как обычно»

ТВ-компания – о перспективах сотрудничества с украинской Премьер-лигой

17 октября 2022, 17:26 | Обновлено 17 октября 2022, 17:32
1160
8
Setanta Sports: «Продолжаем транслировать матчи УПЛ как обычно»
Setanta Sports

Пресс-служба телекомпании Setanta Sports пояснила позицию относительно будущего сотрудничества с украинской Премьер-лигой.

Как известно, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что вещатель хочет пересмотреть условия сотрудничества с УПЛ. Якобы Setanta Sports вовсе может прекратить трансляцию игр чемпионата Украины.

Впрочем, в телекомпании от комментария имеющимся слухам отказались, а что до дальнейшего сотрудничества с УПЛ заявили: «Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-Лиги, как обычно».

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Источник FanDay
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Комментарии 8
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Roma513
Кантора похлеще футболов
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+10
kadaad
Наглые, конченные гниды!!!
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+7
Степан Кравченко
Особливо матч Шахтар-Динамо ви прекрасно показали! Так і надалі продовжуйте транслювати! Мудаки ненажерливі! Немає в країни грошей на ваші забаганки, люди на ЗСУ останні копійки віддають, щоби ви спокійно могли дерти з тих же людей гроші! У мене питання якого милого в МЕГОГО в підписці максимальній аж дві Сетанти, а я маю додатково набивати вам кармани баблом? Ну не кончені ви тварі???
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+5
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Alex86 1
Тридарасы, что по подписке что по пиратке не дали матч поглядеть нормально ни кому. Классико наше вообще надо было вместо марафона врубить!
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+1
aleks8-48
Я считаю, что с мегого и сетанты нужно спросить по законам военного времени, чтоб другим неповадно было наживаться на людях, которые собирают по грине на помощь армии.
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0
Veter
Так а в нашем чемпионате осталось провести всего два матча  между Днепром-1  и Шахтёром. )
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-3
Remark
Сетанта: все нормально, транслируем все здорово, потерь нет!
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-3
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