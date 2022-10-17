Setanta Sports: «Продолжаем транслировать матчи УПЛ как обычно»
ТВ-компания – о перспективах сотрудничества с украинской Премьер-лигой
Пресс-служба телекомпании Setanta Sports пояснила позицию относительно будущего сотрудничества с украинской Премьер-лигой.
Как известно, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что вещатель хочет пересмотреть условия сотрудничества с УПЛ. Якобы Setanta Sports вовсе может прекратить трансляцию игр чемпионата Украины.
Впрочем, в телекомпании от комментария имеющимся слухам отказались, а что до дальнейшего сотрудничества с УПЛ заявили: «Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-Лиги, как обычно».
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