Setanta Sports: «Продолжаем транслировать матчи УПЛ как обычно»

Пресс-служба телекомпании Setanta Sports пояснила позицию относительно будущего сотрудничества с украинской Премьер-лигой.

Как известно, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что вещатель хочет пересмотреть условия сотрудничества с УПЛ. Якобы Setanta Sports вовсе может прекратить трансляцию игр чемпионата Украины.

Впрочем, в телекомпании от комментария имеющимся слухам отказались, а что до дальнейшего сотрудничества с УПЛ заявили: «Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-Лиги, как обычно».