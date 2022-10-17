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Испания
17 октября 2022, 16:48 | Обновлено 17 октября 2022, 16:57
783
4

Куртуа вернулся в общую группу «Реала»

Бельгиец не играл почти месяц

17 октября 2022, 16:48 | Обновлено 17 октября 2022, 16:57
783
4
Куртуа вернулся в общую группу «Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению на поле. Сегодня, в понедельник 17 октября, он тренировался в общей группе команды.

Для 31-летнего вратаря это была первая тренировка после избавления от ишиаса - воспалительного процесса, который сопровождается раздражением седалищного нерва.

В последний раз Тибо Куртуа играл за «Реал» месяц назад – 18 сентября в поединке с «Атлетико» (2:1).

В воротах «галактикос» в последних матчах бельгийца заменял, как известно, украинец Андрей Лунин.

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Тибо Куртуа травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
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Источник Cope
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Spectra
Вот и закончилось счастье... Может в конце сезона поиграет, если Реал станет досрочным чемпионом.
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+1
Rolan Stkomarovskiy
Лунін нервує. Нема впевненості. Але він чудовий як тренувальний голкіпер в Реалі. Тобто видно що він добре натаскує гравців Реалу на удари з середньої та дальньої дистанції. В такій команді як Реал треба грати впевнено. Навас та Куртуа як удави. Може з досвідом Лунін і набере впевненість. Але бути #2 в Реалі - це теж дуже і дуже високий рівень, можна мати довгий контракт та стабільне життя. Це клуб #1 в світі. Андрію Луніну та його родині видніше. Мало хто грає в топ-клубах з українців. А тим більше воротарів. 
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0
VikyKrasotulechka90
Пришло время кому то опять полеровать долгие годы лавочку... Поздравляем Лунина!!
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-10
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