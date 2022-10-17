Куртуа вернулся в общую группу «Реала»
Бельгиец не играл почти месяц
Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению на поле. Сегодня, в понедельник 17 октября, он тренировался в общей группе команды.
Для 31-летнего вратаря это была первая тренировка после избавления от ишиаса - воспалительного процесса, который сопровождается раздражением седалищного нерва.
В последний раз Тибо Куртуа играл за «Реал» месяц назад – 18 сентября в поединке с «Атлетико» (2:1).
В воротах «галактикос» в последних матчах бельгийца заменял, как известно, украинец Андрей Лунин.
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