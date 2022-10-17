Снигур проиграла на старте соревнований во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№116 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Руане.

В первом раунде украинка уступила Хэрриет Дарт из Великобритании (№86 WTA).

Руан. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритании) – 5:7, 2:6

Для Снигур это четвертое поражение подряд.

Отметим, что на этих соревнования выступит и Даяна Ястремская.