WTA17 октября 2022, 13:46 | Обновлено 17 октября 2022, 13:56
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Снигур проиграла на старте соревнований во Франции
Дарья уступила сопернице из Великобритании
17 октября 2022, 13:46 | Обновлено 17 октября 2022, 13:56
197
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№116 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Руане.
В первом раунде украинка уступила Хэрриет Дарт из Великобритании (№86 WTA).
Руан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритании) – 5:7, 2:6
Для Снигур это четвертое поражение подряд.
Отметим, что на этих соревнования выступит и Даяна Ястремская.
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