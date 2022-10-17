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WTA
17 октября 2022, 13:46 | Обновлено 17 октября 2022, 13:56
197
1

Снигур проиграла на старте соревнований во Франции

Дарья уступила сопернице из Великобритании

17 октября 2022, 13:46 | Обновлено 17 октября 2022, 13:56
197
1
Снигур проиграла на старте соревнований во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№116 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Руане.

В первом раунде украинка уступила Хэрриет Дарт из Великобритании (№86 WTA).

Руан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритании) – 5:7, 2:6

Для Снигур это четвертое поражение подряд.

Отметим, что на этих соревнования выступит и Даяна Ястремская.

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Источник Sport.ua
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Даша Даша... Победу над Халеп уже и не вспомнить... Хотя подавала надежды, но теперь надежда умерла. Даша игрок уровня - ITF. И все!
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